Indicado por Bolsonaro ao STF, André Mendonça diz que é submisso a bispos da Assembleia de Deus

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro para integrar a Suprema Corte do país, exibindo como predicado o fato de ser "terrivelmente evangélico", participou no domingo (12) de uma reunião de obreiros da Assembleia de Deus - Ministério do Madureira e reafirmou sua “submissão” aos bispos da igreja.

Aos líderes da agremiação, Mendonça disse que estão proibidos de chamá-lo de "excelência", pois é discípulo deles, informa o jornalista Lauro Jardim no Globo.

"Os senhores são bispos da Assembleia de Deus, mas, para além disso, Deus os constituiu bispos sobre a minha vida. (...) Vocês têm autoridade espiritual sobre a minha vida. (…) Vocês é quem são autoridades sobre mim. Eu sou um discípulo". Mendonça enfatizou que essa sua declaração é um "reconhecimento de submissão".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE