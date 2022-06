Indicado por Bolsonaro ao STF, Kassio Nunes Marques derruba duas decisões do TSE em um único dia

Ministro devolveu o mandato ao deputado federal José Valdevan de Jesus e suspendeu a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques suspendeu duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no mesmo dia. Nesta quinta-feira (2), o magistrado devolveu o mandato ao deputado federal José Valdevan de Jesus, o Valdevan Noventa (PL-SE), e suspendeu a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR), diz o jornal Folha de S. Paulo.

Francischini, aliado de Jair Bolsonaro, teve o mandato cassado em outubro do ano passado por ter publicado um vídeo com fake news nas redes sociais afirmando que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas. O vídeo foi divulgado no dia das eleições de 2018. Valdevan, que integra o mesmo partido de Bolsonaro, teve o mandato cassado por abuso de poder econômico no pleito de 2018.

O ministro Kassio Nunes Marques foi indicado para o STF pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.

