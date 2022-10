Índice aponta virada contra candidato vitorioso no primeiro turno em quatro estados: ES, RS, PB e PE

Apoie o 247

247 - Em 4 dos 12 estados que terão segundo turno pode haver viradas nas disputas para governador, segundo o Índice de Popularidade Digital (IPD), da empresa Quaest. O índice mede o desempenho dos candidatos nas redes sociais.

Em Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Sul, os candidatos que ficaram em segundo lugar na votação de 2 de outubro agora lideram os rankings de performance

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo , o indicador apresentou forte correlação de 99% com os resultados das urnas na disputa presidencial e ficou acima de 82% em seis das sete eleições estaduais analisadas. O maior erro foi no Rio Grande do Sul.

Nos quatro estados apontados, Carlos Manato (PL) aparece à frente de Renato Casagrande (PSB) no Espírito Santo; Pedro Cunha Lima (PSDB) superou João Azevêdo (PSB) na Paraíba; Raquel Lyra (PSDB) e Marília Arraes (Solidariedade), que venceu no primeiro turno, se alternam em Pernambuco; enquanto no Rio Grande do Sul o bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) foi ultrapassado nesta segunda pelo ex-governador Eduardo Leite (PSDB).

