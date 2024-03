Indiciada por invadir sistema do CNJ, Zambelli postou foto com Delgatti e prometeu que muitos ficariam "de cabelo em pé"

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal indiciou a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, no âmbito do caso do hackeamento ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A invasão teve como objetivo inserir documentos falsos, como um mandado de prisão forjado contra Moraes, imitando até mesmo a assinatura do ministro, além de ordem de quebra do sigilo bancário e dois recibos de bloqueio de bens de Moraes. Os agentes da PF avaliam que, além de Zambelli instigar Delgatti a invadir o sistema do CNJ, a bolsonarista também divulgou os documentos falsos inseridos no sistema para jornalistas, a fim de manchar a credibilidade de autoridades do Judiciário.

Em agosto de 2022, Zambelli publicou no X, antigo Twitter, uma foto de um "encontro fortuito" com Delgatti e prometeu que muitos ficariam "de cabelo em pé".

28/07, Vilage Inn Ribeirão Preto & Convenções, com as malas na mão.



O homem que hackeou 200 autoridades, entre Ministros do executivo e do Judiciário brasileiro.



Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé (os que têm) depois desse encontro fortuito.



Em breve, novidades. pic.twitter.com/aqXEkvDKXX continua após o anúncio August 10, 2022

