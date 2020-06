Indígena que acompanhou Bolsonaro na Onu desabafa: ‘estou decepcionada’

Ysany Kalapalo, a indígena que defendeu Bolsonaro na ONU e nas redes sociais causando polêmica entre povos indígenas, confessou estar decepcionada com o ex-capitão. Ela diz: “está faltando diálogo com as minorias. Eu tinha muita expectativa de que o governo dele seria diferente, mas, depois de esperar e esperar, isso não está acontecendo" edit

247 - Em entrevista à BBC News Brasil, Ysani Kalapalo fez várias críticas a Bolsonaro. Segundo Kalapalo, cargos no governo têm sido ocupados com base em relações de amizade e não por competência técnica.

A reportagem do portal Uol destaca que “no início do ano, Ysani trocou farpas no Twitter com o presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Xavier. Criticado publicamente pela youtuber, Xavier disse que a processaria.”

A matéria ainda acrescenta que “integrante do povo Kalapalo, da Terra Indígena do Xingu, Ysani se mudou para São Paulo aos 12 anos para fazer um tratamento médico. Desde então, faz visitas periódicas à aldeia natal, Tehuhungu, que hoje tem como cacique seu irmão.”

