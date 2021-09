Indígenas vão à ONU para desmentir Bolsonaro

A meta é a de obter apoio internacional contra o presidente brasileiro e aliados para pressionar o Brasil a mudar de rota no que se refere ao debate sobre direitos humanos e grupos indígenas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Lideranças indígenas do Brasil vão à Organização das Nações Unidas (ONU) para desmentir o discurso feito por Bolsonaro durante Assembléia realizada em Nova York na semana passada.

Em sua coluna no UOL, o jornalista Jamil Chade diz que o grupo de indígenas aponta que o discurso de Bolsonaro foi montado sob várias afirmações que omitem as graves violações aos direitos humanos sofridas por povos indígenas relacionadas à pandemia do coronavírus e à preservação ambiental e territorial.

O objetivo do grupo é garantir apoio internacional capaz de pressionar o governo brasileiro a mudar o tratamento em relação às temáticas sobre direitos humanos e grupos indígenas.

PUBLICIDADE

O grupo, formado também por representantes de organizações e membros da sociedade civil, deve participar de seis intervenções entre diálogos interativos, painéis, eventos paralelos e debates gerais no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Ainda de acordo com a reportagem, devem participar dos eventos representantes do Conselho Indígena de Roraima (CIR), Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM), Rede Nacional em Defesa da Soberania Alimentar na Guatemala (REDSAG Guatemala) e Franciscans International.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE