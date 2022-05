Indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira é "juridicamente imprestável", diz Celso de Mello

Apoie o 247

247 - O ex-decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello chamou nesta terça-feira (3) de “juridicamente imprestável” o indulto de Jair Bolsonaro que livrou o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) da pena de oito anos e nove meses de prisão.

Em declarações à jornalista Malu Gaspar, do Globo, Celso de Mello disse que a medida de Bolsonaro viola a Constituição e expõe um “desvio de finalidade” do mandatário.

Segundo ele, o objetivo do decreto está “completamente desvinculado do interesse público” e não obedece ao requisito da impessoalidade dos atos administrativos.

Considerado uma afronta por integrantes do tribunal, o indulto tensionou ainda mais as relações entre o ocupante do Palácio do Planalto e a Corte.

