Inep já admite que data do Enem pode ser alterada

Em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira, o Inep afirma que "a fixação de uma data [para a realização do Enem] não a torna imutável, ainda mais no atual momento" edit

247 - Em comunicado divulgado na manhã desta segunda-feira (18), o Inep admitiu pela primeira vez, após imensa pressão popular, a possibilidade de adiar a realização do Enem 2020 por conta da pandemia de Covid-19: "a fixação de uma data [para a realização do exame] não a torna imutável, ainda mais no atual momento".

A nota esclarece que o adiamento foi tratado em reunião do Comitê Operativo de Emergência, órgão criado pelo Ministério da Educação.

“A ação de divulgação das datas atuais baseou-se na importância de a sociedade ter conhecimento e segurança sobre a realização do Enem, além de possibilitar a superação de diversas fases preparatórias à efetiva aplicação do exame. A fixação de uma data não a torna imutável, ainda mais no atual momento Os diversos fatores que influenciarão na potencial alteração do calendário originalmente estabelecido ainda continuam incertos, em imprevisibilidade que obsta qualquer modificação neste momento, já que, como é de conhecimento geral, ainda estamos enfrentando a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19", diz a nota.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.