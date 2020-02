Infectologistas alertam que carnaval pode colocar Brasil no mapa do coronavírus. Leia sobre os cuidados

Da Agência Russa Sputnik News - Começa nesta sexta-feira o feriadão do Carnaval, a maior festa popular do mundo, e a grande aglomeração de pessoas pelo país levanta a discussão sobre possível proliferação do coronavírus com a chegada de turistas estrangeiros, vindos de todos os continentes.

Rio de Janeiro, Recife e São Paulo já preparam planos de contingência para o Carnaval 2020 , em virtude da ameaça do coronavírus. No entanto, as cidades brasileiras estão preparadas para enfrentar o vírus no período carnavalesco? Que cuidados devem ser tomados?

Segundo Ester Sabino, infectologista e professora da Faculdade de Medicina da USP, o "Carnaval realmente aumenta muito o risco de infecção.

"Com pessoas de vários países vindo para cá existe uma grande chance", afirmou a médica para Sputnik Brasil.

A professora destacou o recente aumento de casos confirmados da doença em diversos países, como Irã, Líbano e Itália, e alertou que o vírus pode estar se espalhando sem controle das autoridades médicas.

"Existe de fato um risco da epidemia estar se espalhando de forma silenciosa, pois muita gente é assintomática. Então é possível que cheguem turistas infectados. E o aglomerado do Carnaval, das pessoas juntas, aumenta muito o risco de transmissão", argumentou ela.

Apesar dos planos de contingência implementados, Ester Sabino argumenta que o "ideal é diminuir o contato com grandes multidões".

"Eu acho que todo mundo que for pular Carnaval vai estar mais suscetível de estar exposto. Ninguém vai pular com máscara, a não ser que coloque como parte da fantasia. É uma situação difícil e muito pouco pode ser feito", afirmou a entrevistada.

A médica, por outro lado, reconheceu que a medida de proibir a festa seria exagerada num momento, quando ainda não há nenhum caso detectado no país . Além disso, ela lembrou do grande impacto econômico que uma eventual suspensão do Carnaval provocaria no setor econômico.

No entanto, Sabino afirmou que, "pessoalmente não iria pular Carnaval", e que os foliões devem tomar cuidados básicos.

"Lavar as mãos, não espirrar na frente dos outros, usar lenço. E se você tiver algum sintoma, fique em casa para não espalhar vírus respiratório. Se sentir os sintomas, fique de molho", concluiu.