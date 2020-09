Inpe faz de graça serviço de satélite que PF contratou por R$ 49 milhões

247 - A Polícia Federal assinou nesta segunda-feira (31) contrato de R$ 49 milhões para ter acesso a imagens de satélite pelo período de um ano, alegando que vai com isso monitorar desmatamento e queimada.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa iniciou a aquisição de satélite com finalidade semelhante pelo valor de R$ 145 milhões.

O Inpe, órgão que fiscaliza o desmatamento, já possui sistema com as mesmas funções, afirmam integrantes do instituto. A informação é da Folha de S.Paulo.

Delegados e peritos da PF afirmam que o sistema vai ser útil para outras investigações, como fraudes em obras, mineração irregular e plantio de ilícitos, o que ultrapassa o escopo do trabalho do Inpe.

A coluna Painel indica que os R$ 49 milhões serão pagos com dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça.

A contratação da PF ocorreu sob o argumento de que a Planet entrega um serviço único, que nenhuma outra empresa tem.

