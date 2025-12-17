Inscrições para concurso do IBGE com mais de 9 mil vagas terminam nesta quarta

247 - As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece mais de 9 mil vagas temporárias em todo o Brasil, terminam nesta quarta-feira (17). A seleção é voltada a candidatos com nível médio de escolaridade e contempla oportunidades em todos os estados e no Distrito Federal. As informações foram divulgadas pelo g1. De acordo com o instituto, o processo seletivo busca reforçar as equipes responsáveis pela coleta, supervisão e qualidade de dados estatísticos e geográficos produzidos pelo IBGE.

As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso. As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de março de 2026.

Salários, funções e benefícios

Os salários iniciais variam conforme o cargo. Para o posto de Agente de Pesquisas e Mapeamento, a remuneração inicial é de R$ 2.676,24. Entre as atribuições estão a coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, registro das informações em sistemas eletrônicos e elaboração de relatórios.

Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade oferece salário inicial de R$ 3.379,00. Nesse caso, o profissional será responsável pelo planejamento das atividades de coleta, supervisão das equipes de campo, controle da qualidade dos dados e avaliação técnica dos questionários aplicados. Para concorrer a essa função, é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida.Além da remuneração, ambos os cargos contam com benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme previsto em edital.

Distribuição das vagas

Ao todo, o concurso oferece 9.590 vagas, distribuídas pelos 26 estados brasileiros e pelo Distrito Federal. Do total, 8.480 oportunidades são para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, enquanto 1.110 vagas são destinadas à função de Supervisor de Coleta e Qualidade.

A seleção também prevê reserva de vagas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas (PPP), 5% para pessoas com deficiência (PcD), 3% para indígenas (PI) e 2% para quilombolas (PQ), respeitando a legislação vigente.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher o polo de atuação, quando houver, indicando o município e o estado para os quais deseja concorrer, além do local onde realizará a prova. Todas as informações detalhadas sobre vagas, etapas do concurso e conteúdo programático estão disponíveis nos editais publicados pelo IBGE e pela FGV.