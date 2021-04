Inscrições para o Sisu abrem nesta terça-feira

247 - Os estudantes que pretendem se inscrever no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), do Ministério da Educação, precisam ficar atentos: o prazo para inscrição começa nesta terça-feira (6).

Até sexta-feira (9) será exigido para esta seleção, exclusivamente, a nota do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020. Não podem se inscrever no sistema aqueles que zeraram a redação do Enem 2020.

O peso de cada prova para o curso de escolha varia. Isto deve ser consultado no edital da instituição superior de interesse ou no site do Sisu.

Para acessar as notas individuais do Enem 2020, divulgadas na última semana, é preciso entrar na Página do Participante ou aplicativo do Enem.

O resultado para a chamada única do Sisu será divulgado em 13 de abril.

