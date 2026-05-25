INSS leva serviços previdenciários a Marajó e faz 1,6 mil atendimentos

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou 1.633 atendimentos na Ilha de Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio de 2026, durante uma ação itinerante voltada à ampliação do acesso da população aos serviços previdenciários. A iniciativa contemplou moradores dos municípios de Portel e Breves, que puderam acessar perícias médicas, avaliações sociais e atendimentos administrativos sem necessidade de agendamento.

As informações foram divulgadas pela Agência Gov, com dados do INSS e do Ministério da Previdência Social. A mobilização integrou o Programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reunindo dezenas de instituições públicas em regiões de difícil acesso da Amazônia.

Em Portel, foram contabilizados 755 atendimentos ao longo da ação. O município registrou 125 avaliações sociais, 100 perícias médicas e diversos atendimentos relacionados à análise de benefícios, orientações previdenciárias e abertura de novos requerimentos.

Atendimentos chegaram a moradores sem acesso facilitado

Já em Breves, o número de atendimentos alcançou 878. Entre os serviços prestados estavam 108 perícias médicas, 170 avaliações sociais e cerca de 600 atendimentos administrativos. Os procedimentos incluíram emissão de senha Gov.br, protocolos, concessões de benefícios, emissão de extratos e outros serviços previdenciários.

A iniciativa teve como foco ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade social aos serviços públicos, especialmente em municípios onde o deslocamento até agências e centros urbanos costuma representar um obstáculo para os moradores.

O programa faz parte do Termo de Cooperação Técnica nº 3/2023 e reúne mais de 50 instituições parceiras. Pelo INSS, a atuação ocorreu por meio do projeto “INSS em Ação”, que busca descentralizar os atendimentos previdenciários em regiões remotas do país.

Moradores relatam acolhimento durante ação

Entre as pessoas atendidas em Portel estava Maria da Luz de Jesus, mãe de Ravi Mata, de 3 anos. Após passar por avaliação social, perícia médica e atendimento administrativo, ela teve o Benefício de Prestação Continuada (BPC) concedido.

“O atendimento foi excelente e rápido. Como mãe atípica, que tem pouco apoio, me senti acolhida”, afirmou Maria da Luz.

Ela também destacou a importância do benefício para o tratamento do filho. Segundo ela, o auxílio contribuirá nas terapias, consultas com especialistas e na compra de vitaminas e medicamentos.

Outra moradora beneficiada foi Maria do Socorro Ferreira de Freitas Coelho, de 65 anos, que recebeu durante a ação a carta de concessão do BPC ao idoso.

Parceria reuniu órgãos públicos na Amazônia Legal

“Fiquei muito alegre quando soube que deu certo. Moro sozinha e esse benefício vai me ajudar muito, principalmente para fazer meus exames e cuidar da minha saúde”, declarou Maria do Socorro.

Além do INSS e do Ministério da Previdência Social, participaram da ação órgãos como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública do Estado (DPE) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Também estiveram presentes a Justiça Federal, o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a Polícia Civil, em uma força-tarefa voltada à oferta de serviços públicos na região do Marajó.