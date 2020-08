Instituto diz que mais de 70% das queimadas em imóveis rurais neste ano na Amazônia ocorreram para manejo agropecuário

247 - O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) apontou que 71% das queimadas em imóveis rurais entre janeiro de junho de 2020 aconteceram para manejo agropecuário. Outros 24% foram incêndios florestais e 5% decorrente do desmatamento. Os dados foram publicados em novo relatório com base na plataforma Modis, da agência especial americana (Nasa).

Metade dos focos de calor detectados no primeiro semestre deste ano ocorreram em imóveis rurais de médio e grande porte, onde o fogo para manejo agropecuário também foi o tipo mais comum.

"Esses números demonstram como o fogo é ainda amplamente utilizado no manejo de pastos e áreas agrícolas, independentemente do tamanho do imóvel, do lote e do negócio, e a despeito da existência de técnicas mais modernas que o substituem", apresenta o relatório, de acordo com o portal G1.

Entre 2016 e 2019, 64% dos focos de calor foram detectados em áreas recém-desmatadas (22%) ou convertidas para uso da agropecuária (42%). E 36% estavam relacionados aos incêndios florestais.

"Em 2019, o fogo na Amazônia se distribuiu de forma relativamente equilibrada entre os três tipos mais comuns. As queimadas associadas ao manejo agropecuário e o fogo ligado ao desmatamento recente responderam por 36% e 34%, respectivamente, enquanto os incêndios florestais responderam por 30% dos registros", disse.

O Pantanal teve o mês de julho com mais focos de incêndio desde o começo das medições, feitas pelo Inpe, em 1998. Foram 1.684 pontos no bioma.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.