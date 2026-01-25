Institutos Federais oferecem 26 mil vagas extras para alunos da rede pública

247 - O Ministério da Educação (MEC) vai ofertar, neste ano, 26 mil vagas do Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para acesso de estudantes da rede pública à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conhecido como Partiu IF. A iniciativa amplia o ingresso no ensino médio técnico federal e busca reduzir desigualdades educacionais entre adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Segundo informações do MEC, os editais de seleção estão sendo publicados pelas instituições que oferecerão o curso em 2026. Ao todo, participam 37 institutos federais, além do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) e do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. As vagas serão distribuídas por meio de sorteio público, conforme regras definidas em cada edital.

O Partiu IF disponibiliza vagas adicionais para cursos de ensino médio, além daquelas já previstas nos processos seletivos regulares de cada instituto federal. Em 2024, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica superou a marca de 1,5 milhão de matrículas, de acordo com dados do Censo Escolar, evidenciando a expansão do sistema e a demanda crescente por formação técnica integrada ao ensino médio.

Para se inscrever, o estudante deve acessar o edital no portal oficial da instituição de interesse. A lista completa das instituições participantes está disponível na página do programa. No documento, é possível consultar o local de inscrição mais próximo da residência do candidato e a data prevista para a divulgação do resultado do sorteio. As aulas estão programadas para começar em abril.

A inscrição é presencial e exige a apresentação de documentos comprobatórios, como RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e declaração de matrícula em escola pública. Candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas às ações afirmativas — destinadas a estudantes de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência — devem observar a documentação específica exigida no edital da instituição. Após a confirmação da inscrição, o candidato deve aguardar o resultado do sorteio e, se selecionado, realizar a matrícula.

O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao ensino médio técnico da Rede Federal a adolescentes em situação de vulnerabilidade social, ao enfrentar desigualdades de aprendizagem em matemática, língua portuguesa e ciências da natureza. A proposta também busca mitigar os impactos da pandemia da covid-19 no processo educacional, oferecendo suporte pedagógico estruturado.

Além das aulas regulares, o curso prevê acompanhamento psicopedagógico, orientação acadêmica e oficinas de redação. A carga horária total é de 320 horas, distribuídas ao longo do período de formação, com foco no fortalecimento da base educacional dos estudantes.

O público-alvo do Partiu IF são alunos do 9º ano que cursaram integralmente o ensino fundamental na rede pública e pertencem aos grupos prioritários definidos pela Lei de Cotas. Estão incluídos estudantes de famílias com renda per capita de até um salário mínimo, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Os alunos matriculados receberão uma bolsa mensal de R$ 200 durante oito meses. O pagamento da ajuda de custo para permanência será realizado pelas instituições após o início das aulas.