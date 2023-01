Integrantes do governo defendem que Abin deixe estrutura do GSI

Apoie o 247

ICL

247 - Os atos terroristas promovidos por terroristas bolsonaristas no domingo (8), em Brasília, levaram aliados e interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a defenderem que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) seja retirado da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

“A ideia de desmilitarizar a inteligência do governo apareceu nas discussões da equipe de transição, mas ganhou força nos últimos dias, após a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF)”, diz a jornalista Vera Rosa, do jornal O Estado de S. Paulo.

Ideia de desmilitarização da área de inteligência cresceu após os ataques terroristas em Brasília. Avaliação é que o GSI está "contaminado" por apoiadores de Jair Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.