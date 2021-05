Intelectuais, artistas e celebridades assinam pedido de impeachment de Bolsonaro

247- O movimento pelo impeachmente de Jair Bolsonaro ganha cada vez mais adesão de figuras públicas. Nesta segunda-feira (24), será entregue na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do movimento “vidas brasileiras”, assinado por personalidades como a apresentadora Xuxa Meneghel, o youtuber Felipe Neto, o escritor Raduan Nasser, o comentarista Walter Casagrande e o padre Júlio Lancellotti.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, o pedido de impeachment é baseado na condução “desastrosa” do governo federal no enfrentamento à pandemia.

Rejeição aumenta

A rejeição a Bolsonaro também é vista nas pesquisas. Um levantamento feito pelo Instituto Vox Populi, divulgado nesta sexta-feira (21), apontou que 72% dos brasileiros estão insatisfeitos com o governo, um aumento de dois pontos percentuais a comparação com a pesquisa anterior, de abril de 2019.

Os satisfeitos somaram 27%, queda de dois pontos percentuais. Os que não responderam ou não souberam somaram 1% (eram 2% nas estatísticas anteriores).

