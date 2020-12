"Interdição é melhor caminho para afastar Bolsonaro", diz Florestan

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (13), defendeu que o melhor caminho para afastar Jair Bolsonaro da presidência é com a “sua interdição”. “Interdição é a melhor solução. O Brasil é um vexame internacional, na realidade não existe projeto desse governo para nada, apenas para destruir”, destacou.

O Ministério da Saúde enviou neste sábado (12) um plano de vacinação contra a Covid-19 ao STF citando nomes de cientistas de forma indevida. Pesquisadores que assessoraram Ministério da Saúde dizem não ter sido consultados antes de envio de plano de vacinação à Suprema Corte.

Florestan condenou o fato e disse que “é mais do fake news, é uma fraude”. “Os cientistas não são funcionários do governo, funcionários subalternos de Bolsonaro, são cientistas que estão prestando consultoria em nome do povo brasileiro”, disse.

O jornalista também comentou a respeito do “plano fake” de vacinação elaborado pelo governo federal, que não tem ao menos data para ser implementado. “O chefe dele [Donald Trump] já irá aplicar a vacina nos EUA, enquanto o Brasil não tem plano algum”, destacou.

“A situação do Brasil só não está pior por conta da ciência, das pesquisas feitas pelos cientistas nas universidades públicas”, acrescentou.

