Internação de Bolsonaro o fez recuperar terreno nas redes sociais, diz estudo

247 - A mais recente internação de Jair Bolsonaro (PL), causada por uma obstrução intestinal em decorrência de um camarão mal mastigado, fez com ele recuperasse terreno nas redes sociais, diz análise do FGV-DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas), segundo a Folha de S. Paulo.

De acordo com o levantamento, realizado entre 17 de dezembro e 20 de janeiro, Bolsonaro liderou as interações no Twitter, Facebook, ​Instagram e YouTube no período, apesar de sua popularidade sofrer queda nas pesquisas.

O Facebook foi onde Bolsonaro teve mais engajamento: foram 13,6 milhões de interações (curtidas ou compartilhamentos). Seu principal adversário nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas eleitorais, teve 2,7 milhões de interações.

O petista aparece em segundo lugar na maioria das plataformas pesquisadas, com exceção do YouTube, em que o vice é Ciro Gomes (PDT). Lula teve bons desempenhos quando defendeu o direito à alimentação em dezembro e quando se encontrou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

