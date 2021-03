Internado com Covid-19, senador Major Olímpio é intubado em UTI

Internado na UTI de um hospital particular de São Paulo em função de ter sido diagnosticado com Covid-19, o senador Major Olímpio apresentou piora em seu quadro de saúde e teve que ser intubado. Estado de saúde do parlamentar é considerado grave edit

247 - Internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Paulo em função de ter sido diagnosticado com Covid-19, o senador Major Olímpio (PSL-SP) apresentou piora em seu quadro de saúde e teve que ser intubado. De acordo com reportagem do site Congresso em Foco, o estado de saúde do parlamentar é considerado grave.

A assessoria do senador teria confirmado que o Major Olímpio teria procurado o hospital há alguns dias como forma de precaução, mas não soube informar o atual estado de saúde do político.

Além dele, os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS) também testaram positivo para o coronavírus. Nesta quinta-feira (4), o presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cancelou as sessões presenciais previstas para a próxima semana.

