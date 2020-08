Internautas ironizam Coco Bambu, “o restaurante que celebrou as cem mil mortes de Bolsonaro”

Empresário dono do Coco Bambu serviu almoço para o presidente no sábado, dia em que o Brasil chegou a cem mil mortes por Covid-19 edit

Revista Fórum - A rede de restaurantes Coco Bambu foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, neste domingo (9), após servir almoço para o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) no sábado, dia em que o Brasil chegou a cem mil mortes por Covid-19.

O local passou a ser chamado pelos internautas como “o restaurante que celebrou as cem mil mortes de Bolsonaro”.

O almoço, de acordo com o Correio Braziliense, foi agendado pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), ex-líder do governo no Congresso Nacional, e amiga do presidente, que apresentou o empresário Afrânio Barreira a Bolsonaro.

