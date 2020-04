Internautas reagem ao processo que ameaça fechar o PT

“É óbvio que a decisão do procurador que deferiu hoje o pedido para cassar o registro do PT será revertida, mas é assustador que a perseguição ao Partido dos Trabalhadores continue agindo para acabar, de forma autoritária, com o maior partido do Brasil”, escreveu o jornalista William De Lucca edit

Da revista Fórum – O parecer favorável dado pelo vice-procurador-geral eleitoral Renato Brill de Goés a um processo que pede a extinção do Partido dos Trabalhadores (PT) mobilizou as redes sociais neste sábado (4).

A hashtag #NinguémApagaNossaEstrela ocupou os assuntos do momento do Twitter na noite deste sábado. Parlamentares, lideranças políticas e militantes e demais usuários das redes promoveram a tag.

“É óbvio que a decisão do procurador que deferiu hoje o pedido para cassar o registro do PT será revertida, mas é assustador que a perseguição ao Partido dos Trabalhadores continue agindo para acabar, de forma autoritária, com o maior partido do Brasil #NinguémApagaNossaEstrela”, escreveu o jornalista William De Lucca.

“Deputado do PSL entra com ação para cassar registro eleitoral do PT por motivação meramente ideológica. Não basta saquear o país, eles querem calar qualquer voz que denuncie o perverso do atual governo #NinguémApagaNossaEstrela”, disse a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

