Internautas sentem falta de veia cômica no debate: "Glória Deus, cadê o cabo Daciolo?"

247 - Internautas comentam nas redes que sentiram falta de uma veia cômica durante o debate dos presidenciáveis na Band na noite deste domingo.

Com isso, o nome do ex-candidato a presidente Cabo Daciolo circula entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil.

Daciolo sempre disparava declarações que beiravam o cômico durante os debates.

Veja a repercussão:

Achei que faltou um alívio cômico nesse debate

Quedelhe um Daciolo pra quebrar esse gelo? #DebateNaBand August 29, 2022

que falta faz o daciolo, glória a deux#DebateNaBand — cynara menezes (@cynaramenezes) August 29, 2022

esse debate falta um cabo daciolo pic.twitter.com/aATGj8DoCA — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) August 29, 2022





Faz falta um Daciolo, né? — Mariliz Pereira Jorge 🇧🇷 (@marilizpj) August 29, 2022

