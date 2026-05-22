Interpol inclui Ricardo Magro, da Refit, em lista internacional

247 - Interpol inclui Ricardo Magro em lista internacional e passa a tratar o empresário do grupo Refit como procurado em 196 países, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pedido da PF (Polícia Federal) no âmbito de investigação sobre fraudes fiscais e sonegação de impostos. As informações são da CNN Brasil.

A inclusão de Magro na Difusão Vermelha da Interpol foi confirmada depois de análise do pedido encaminhado pelas autoridades brasileiras. O mecanismo é usado para localizar e permitir a prisão provisória de pessoas procuradas internacionalmente, de acordo com as regras de cooperação entre os países integrantes da rede policial.

A solicitação para incluir o nome de Ricardo Magro foi enviada pela PF no último sábado, 16 de maio. Após examinar o caso, a Interpol concluiu que o empresário cumpria os requisitos necessários para ser inserido na lista internacional de procurados.

A medida foi tomada na sequência de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou mandado de prisão contra Magro. A determinação ocorreu no contexto da operação Sem Refino, deflagrada na semana passada pela PF.

Na mesma investigação, também houve autorização para busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro Claudio Castro, do PL. A operação apura suspeitas relacionadas a um esquema de sonegação de impostos que, segundo as informações divulgadas, pode chegar a R$ 52 bilhões.

Com a inclusão na Difusão Vermelha, Ricardo Magro passa a poder ser localizado e preso nos países que integram a Interpol. A rede internacional reúne 196 países e atua como canal de cooperação entre forças policiais de diferentes nações.

Magro é procurado internacionalmente por suspeitas de fraudes fiscais e sonegação de impostos. De acordo com as autoridades citadas pela CNN Brasil, ele é apontado como o maior sonegador do Brasil.

A PF não sabe o paradeiro exato do empresário. Por esse motivo, pediu que ele fosse tratado como foragido internacional. A investigação informa que Magro vive fora do Brasil há pelo menos dez anos, com residência nos Estados Unidos e cidadania portuguesa.

A operação Sem Refino colocou o grupo Refit no centro das apurações sobre o suposto esquema fiscal. A inclusão do empresário na lista da Interpol amplia o alcance das medidas determinadas no Brasil e permite que autoridades estrangeiras atuem caso ele seja localizado em outro país.

A Difusão Vermelha não equivale, por si só, a uma condenação. Trata-se de um instrumento de cooperação policial internacional usado para auxiliar países na localização e detenção de pessoas procuradas pela Justiça, conforme os procedimentos adotados por cada Estado integrante da rede.

O caso segue sob apuração das autoridades brasileiras. Com a decisão do STF e a formalização do pedido pela PF, Ricardo Magro passa a figurar na rede internacional de procurados, enquanto a investigação sobre fraudes fiscais e sonegação de impostos continua em andamento.