Investigação contra Moro e Alvarez & Marsal avança e TCU prepara novas medidas

Apoie o 247

ICL

247 - As investigações do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as relações de Sergio Moro com a Alvarez & Marsal continuam avançando e aumentando os indícios de irregularidades.

De acordo com reportagem da coluna Radar, da revista Veja, o tribunal descobriu negócios da consultoria no setor de energia nuclear, também na mira da Lava Jato nos tempos de Moro. O ex-juiz foi contratado em outubro de 2020 pela Alvarez & Marsal após pedir demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública alegando interferências do presidente da República na Polícia Federal (PF).

"Cruzando dados, o TCU chegou a um 'amigo de Moro', segundo investigadores, que faz negócios com a consultoria", destaca a coluna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma série de ações estão sendo preparadas pelos investigadores, dentre as quais a quebra de sigilo para avançar nesse novo personagem. “A vida de Moro piorará dramaticamente”, diz um investigador do TCU.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-juiz considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) se filiou ao Podemos para se candidatar à presidência da República. Deixou a legenda para se filiar ao União Brasil e apesar de dizer que mantinha a disposição de ser candidato ao Planalto em 2022, admitiu que essa pretensão depende do aval de seu novo partido que hoje confirmou a pré-candidatura de Luciano Bivar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE