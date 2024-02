Investigação do roteiro do golpe pode contar com novos delatores

Apoie o 247

247 - O desenrolar das investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito do inquérito sobre o roteiro do golpe tem gerado intensas discussões entre os advogados dos investigados. Diante do avanço das apurações, os defensores têm ponderado sobre a possibilidade de adesão a acordos de delação premiada, em uma tentativa de traçar estratégias de defesa similares àquelas adotadas pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, relata Andréia Sadi, do g1.

Advogados de militares implicados nas investigações estão analisando o material presente nos autos do inquérito e não descartam a hipótese de buscar uma colaboração premiada. >>> Após depoimentos desta quinta, PF avalia avançar na investigação da trama golpista

Um dos investigados ouvidos pela PF nesta quinta-feira (22) manifestou interesse em firmar um acordo de delação. Por uma estratégia de investigação, o nome do possível novo delator e os detalhes discutidos durante o depoimento não foram divulgados.

