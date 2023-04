Investigações avançam e deixam Anderson Torres cada vez mais encalacrado

Apoie o 247

247 - “Na medida que as investigações da PF sobre Anderson Torres avançam, mais o ex-ministro de Jair Bolsonaro fica enrolado”, aponta o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

O jornalista indica que mais uma contradição foi apontada na "minuta do golpe". O ex-ministro disse que o documento golpista foi entregue a ele por sua secretária. Ela, no entanto, foi taxativa em seu depoimento ao negar qualquer contato com o documento.

“Outro foco de complicações para Anderson é o seu envolvimento direto com o processo eleitoral. Uma das mais recentes descobertas da PF é um ‘boletim de inteligência’ produzido pela então diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar — uma delegada que, posteriormente, foi trabalhar com ele na Secretaria de Segurança do DF”, acrescenta Lauro.

