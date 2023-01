Investigado no Brasil, Bolsonaro recria 'cercadinho' nos EUA e sofre pressão para deixar o país

Apoie o 247

247 - Refugiado nos Estados Unidos desde antes da posse do presidente Lula (PT), em 1 de janeiro, Jair Bolsonaro (PL) recriou o "cercadinho" do Palácio da Alvorada no condomínio onde está hospedado, o Encore Resort at Reunion, localizado em uma área nobre da cidade de Kissimmee, na região de Orlando.

A presença de apoiadores e da imprensa no entorno da casa onde está Bolsonaro se assemelha ao cenário que era visto no Alvorada enquanto este ainda ocupava a Presidência da República. Abrigados embaixo de uma árvore, profissionais da imprensa fazem acampamento no local, no aguardo de alguma aparição.

Na sexta-feira (13), Bolsonaro foi incluído no rol de investigados pelos atos terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no último dia 8.

"A implicação formal de Bolsonaro nos ataques às sedes dos Poderes deverá ampliar a pressão de parlamentares americanos que tentam impedir a permanência do ex-presidente em solo americano", relata reportagem do Estado de S. Paulo.

Bolsonaro ingressou nos EUA com visto diplomático, que expirou em 1 de janeiro, quando Lula tomou posse. Os planos iniciais do ex-ocupante do Palácio do Planalto era passar um mês no país como turista. No entanto, uma comissão de parlamentares brasileiros e americanos, entre eles os democratas Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, querem acelerar a volta de Bolsonaro. Eles assinaram na quarta-feira (11) uma carta conjunta, pedindo que seja decretada ilegal a permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos.

