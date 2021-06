Investigado pela PF, Ricardo Salles entregou seu celular mas não quis fornecer a senha

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregou seu celular à Polícia Federal, mas não forneceu a senha do aparelho.

Salles entregou sob pressão o celular mas não a senha. por conta própria seu telefone à PF. A defesa alegou que o celular não tinha sido requerido na data da diligência.

Autorizada por Alexandre de Moraes, do STF, a investigação mira favorecimento a empresários do setor de madeiras por meio da modificação de regras com o objetivo de regularizar cargas apreendidas no exterior, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

