Investigado pelo STF, "princípe" Orleans e Bragança irá relatar PEC que muda composição da Corte

247 - O deputado federal bolsonarista Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), herdeiro da Família Imperial brasileira, será o relator de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa reformular a composição do Supremo Tribunal Federal (STF). O "príncipe", porém, é investigado no âmbito do inquérito das fake news aberto pela Corte e que está sob os cuidados do ministro Alexandre de Moraes. A informação é do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Ainda segundo a reportagem, o texto original da PEC “prevê a formação de uma Corte Constitucional com 15 ministros, incluindo os 11 atuais do STF e candidatos selecionados em lista tríplice. Causas alheias a questões constitucionais ficariam de fora do escopo do colegiado e seriam enviadas ao STJ, que passaria a contar com 60 magistrados, entre outras alterações”.

