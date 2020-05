Investigado por lavagem de dinheiro, Flávio Bolsonaro tentou se tornar sócio de fábrica de sabão em pó

Empresa Kryafs Participações, que tem o senador Flávio Bolsonaro entre os sócios, foi aberta em junho de 2019, no mesmo período em que o parlamentar teve o sigilo fiscal quebrado em virtude das acusações de participação em um esquema de “rachadinhas” na Alerj edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que é investigado por lavagem de dinheiro, se tornou sócio de uma empresa baiana que pretendia instalar uma fábrica de sabão em pó no rio de Janeiro. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o parlamentar teria se declarado como sócio investidor e, também, como representante comercial da Espumil, de quem receberia R$ 500 mil pelos serviços prestados.

A empresa Kryafs Participações, que entraria como parceira no projeto e que tem como sócios o senador e outras cinco pessoas, foi aberta em junho de 2019, no mesmo período em que o parlamentar teve o sigilo fiscal quebrado pela Justiça em virtude das acusações de participação em um esquema de “rachadinhas” quando ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro(Alerj).

Ainda conforme a reportagem, o sócio-diretor da Espumil, João Paulo Dantas, diz ter sido pressionado incluir Flávio Bolsonaro no projeto e, por isso, teria interrompido as negociações com a Kryafs pouco após ela ter sido criada. Por meio de nota, o parlamentar limitou-se a afirmar que “o projeto de sociedade não se concretizou e ela será extinta”.

