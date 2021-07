Investigado por tentar vender 400 milhões de doses de vacinas, empresário recebeu R$ 4,2 mil de auxílio emergencial

Representante da empresa Davati Medical Supply no Brasil, o empresário Cristiano Alberto Carvalho teria recebido o benefício entre os meses de abril e dezembro do ano passado edit

247 - O empresário Cristiano Alberto Carvalho, representante da empresa Davati Medical Supply no Brasil, que é investigada pela CPI da Covid, recebeu o auxílio emergencial, pago pelo governo federal durante a pandemia, entre os meses de abril e dezembro do ano passado.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, Carvalho teria recebido R$ 4,2 mil do auxílio pago por meio do Ministério da Cidadania, então comandado por Onyx Lorenzoni.

A Davati está no centro do escândalo investigado pela CPI por suspeitas de superfaturamento e irregularidades em um contrato para venda de 400 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech.

