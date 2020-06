Investigadores querem que Bolsonaro preste depoimento pessoalmente na PF

Investigadores que apuram se Bolsonaro interferiu nos assuntos internos da Polícia Federal consideram que o inquilino do Palácio do Planalto terá que depor pessoalmente e que defesa de Sergioi Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça, poderá comparecer e até fazer perguntas edit

247 - Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, investigadores do inquérito sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal consideram que ele terá que prestar depoimento pessoalmente.

Segundo esses policiais, a condição de investigado obrigaria Bolsonaro a depor pessoalmente e não por escrito. Nesse caso, a defesa de Sergio Moro poderá acompanhar e fazer perguntas, informa a coluna.

O assunto é controverso, poos em 2017, Michel Temer (MDB) prestou esclarecimentos por escrito, com permissão do ministro do STF Luís Roberto Barroso, que era relator do inquérito dos portos no Supremo. O ex-presidente também era investigado.

