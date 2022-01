Inviabilidade de Moro faz Ipespe testar cenário eleitoral sem ele pela segunda vez

Moro deixou de ser esperança da "terceira via", está empacado com 8% das intenções de voto e a especulação é se ele fica no páreo ou sai edit

247 - Pesquisa Ipespe contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta quinta-feira (27) demonstra que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato, já é visto pelo mercado financeiro como ‘carta fora do baralho’. A exemplo da pesquisa anterior, em um dos cenários traçados para o primeiro turno, Moro foi excluído e seu nome sequer foi apresentado aos eleitores.

De acordo com as intenções do primeiro cenário de voto estimulado, Moro registra 8% da preferência do eleitorado - na pesquisa anterior, ele tinha 9%.

Está muito atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (44%) e de Jair Bolsonaro (PL). E empatado com Ciro Gomes (PDT), com os mesmos 8%.

O segundo cenário desconsidera o nome de Moro, sinalizando que o mercado financeiro já deixa de ver o ex-juiz como uma opção da chamada terceira via, que tenta viabilizar um nome capaz de rivalizar com Lula e Bolsonaro.

Nos cenários de segundo turno, em que os eleitores são apresentados a todas as possibilidades de disputa contra Bolsonaro, Moro é o que apresenta a vitória mais apertada: 35% a 28%. Lula tem 54% a 30%, Ciro tem 45% a 33% e Doria, 43% a 33%.

O levantamento, realizado entre os dias 24 e 25 de janeiro, ouviu 1.000 pessoas por telefone por meio do sistema CATI IPESPE. A margem de erro é 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06408/2022.

A pesquisa anterior feita pelo Ipespe já apontava um cenário sem o ex-juiz. Na ocasião, em um dos cenários traçados, Moro também aparecia em terceiro lugar com 9% das intenções de votos, atrás de Lula (44%) e de Jair Bolsonaro (24%). Um segundo cenário, porém, já não citava o ex-juiz como potencial candidato da terceira via.

