Ipec: Professora Dorinha e Kátia Abreu lideram intenções de voto para o Senado no Tocantins

As candidatas do União Brasil e do PP tem apenas um ponto percentual de diferença, de acordo com nova pesquisa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Professora Dorinha (União Brasil) lidera as intenções de voto para o Senado no Tocantins, com 19%, mostrou a pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (23) pela TV Anhanguera. A senadora Kátia Abreu (PP) ficou em segundo lugar, com 18%.

O ex-governador Mauro Carlesse (Agir) teve 9%. O ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha (PSB) conseguiu 8% e Ataídes de Oliveira (PROS), 7%.

Brancos e nulos somaram 12% e não souberam ou não responderam, 17%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa foi registrada no TSE com o código TO‐04301/2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na disputa pelo governo do Tocantins, o candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos), lidera a disputa com 40% das intenções de voto. Em segundo lugar apareceu Ronaldo Dimas (PL) com 17%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Irajá (PSD) e Paulo Mourão conseguiram 8% cada. Outras quatro candidaturas alcançaram 1% cada.

Brancos e nulos somaram 12%, e não souberam ou não responderam, 12%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.