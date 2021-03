Irmã de Marielle discursa na ONU e denuncia violência policial contra negros no Brasil (vídeo)

247 - Na sexta-feira, 19, a jornalista e irmã de Marielle Franco (ex-vereadora do PSOL assassinada por milícias no Rio de Janeiro), Anielle Franco, fez um discurso durante a 46º Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, no debate geral sobre racismo e violência policial. Anielle Franco, que também é diretora do Instituto Marielle Franco, relatou a situação do Brasil desde o início da pandemia.

“A violência policial contra a população negra brasileira aconteceu mesmo durante a pandemia de Covid-19, apesar da decisão do mais alto tribunal de justiça do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, de que nenhuma operação policial deveria ocorrer nas favelas do Rio de Janeiro durante o período de a pandemia. Em 2020, cerca de 1.230 pessoas foram mortas pela polícia, a maioria deles jovens negros. Além disso, 12 crianças negras morreram por armas de fogo”, disse.

“Essa situação é resultado do fracasso das autoridades brasileiras em combater o flagelo do racismo sistêmico na aplicação da lei e na sociedade em geral, que se intensificou desde a eleição de Bolsonaro. É urgente que o Estado brasileiro dê resposta às famílias das vítimas de violência e homicídios cometidos pela polícia, coopere de forma significativa com o sistema de direitos humanos da ONU, crie mecanismos de combate à violência política e reveja de imediato esta política que produz a morte, que está em vigor em nosso país e principalmente em nosso estado, Rio de Janeiro”, concluiu.

