Irmã de Marielle Franco ironiza prisão de deputado bolsonarista: "Quero ver quebrar plaquinha na cadeia"

Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, se pronunciou ironicamente nas redes sociais sobre a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. "Quero ver quebrar plaquinha na cadeia", escreveu. Em ato realizado pelo deputado em conjunto com o ex-governador Wilson Witzel e o deputado Rodrigo Amorim durante campanha em 2018, Silveira quebrou uma placa com o nome de Marielle edit