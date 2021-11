Irmão de Bolsonaro não paga IPTU e pode ter casa no litoral de SP penhorada

Apoie o 247

Revista Fórum - O capitão da reserva, Renato Antonio Bolsonaro, irmão do presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu uma multa no valor de R$ 1.447,95 da prefeitura de Praia Grande, no litoral de São Paulo, por falta de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Caso não quite a dívida, ele corre o risco de perder o imóvel que possui no município.

A decisão é do juiz Enoque Cartaxo de Souza, da Vara da Fazenda Pública, no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Pela determinação, Renato Bolsonaro tem cinco dias para pagar. Caso não faça terá que arcar com a “penhora de bens”. Segundo os autos do processo, há um prazo de 180 dias até que os itens sejam penhorados.

O irmão do presidente é chefe de gabinete da prefeitura de Miracatu, no Vale do Ribeira, região ao Sul do estado de São Paulo.

Além disso, Renato é capitão da reserva desde 1996. Sua remuneração como militar é de R$ 7.135,69 bruto, de acordo com informações do Santa Portal.

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

