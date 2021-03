Irritado, Bolsonaro comenta o caso Lula e ameaça com ditadura

Depois da anulação dos processos fraudados contra o ex-presidente Lula, que hoje lidera todas as pesquisas presidenciais, Jair Bolsonaro demonstrou irritação, voltou a acusar o PT de corrupção e ameaçou com uma ditadura no Brasil edit

247 - Jair Bolsonaro falou nesta quinta-feira (18) sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações do ex-presidente Lula e lhe restituiu os direitos políticos.

Descontrolado, Bolsonaro repetiu críticas ao PT, associando o partido à corrupção. Na sequência, Bolsonaro falou “o povo brasileiro não sabe o que é ditadura” e, repetindo as teorias de Olavo de Carvalho, disse que há “décadas de marxismo” que impedem a “garotada” de conhecer a verdade.

“Os caras querem que meta o pé na porta. Meter o pé na porta é ditadura. E o povo brasileiro não conhece ditadura, não sabe o que é ditadura. Sabe de algum idiota da esquerda que fica falando besteira o tempo todo ai. Os caras defendem Chavez, Maduro, o falecido Fidel Castro. O da Coréia do Norte. E fala em democracia. Mas, é difícil, tem uma garotada aí que foi contaminada por décadas de marxismo. Décadas. Não quer saber a verdade”, afirmou.

