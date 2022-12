Rejeitado, Bolsonaro busca por destino nos EUA onde não encontre brasileiros

Cada vez mais isolado e sem apoio para um golpe de Estado, Jair Bolsonaro quer evitar contatos com brasileiros e deverá viajar para alguma cidade do interior dos Estados Unidos edit

ICL

247 - De malas prontas para deixar o país antes mesmo do término oficial do mandato, Jair Bolsonaro (PL) não quer encontrar brasileiros durante o período em que ficará nos Estados Unidos.

“O presidente busca um destino nos Estados Unidos em que não seja abordado por brasileiros e, assim, possa ficar longe do noticiário durante os próximos meses, dentro da estratégia de sumir do noticiário e dos olhos da Justiça”, diz o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, Bolsonaro descartou viajar para o resort de Mar-a-Lago, na Flórida, que pertence ao ex-presidente estadunidense Donald Trump. “O destino provável é alguma cidade no interior dos Estados Unidos. O presidente deve sair de Brasília na quarta-feira (28)”.

