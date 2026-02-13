Itaipu conquista prêmio e reforça política de ética

247 - A Itaipu Binacional conquistou o primeiro lugar na 11ª edição do Concurso de Boas Práticas na Gestão da Ética, promovido pela Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República. O resultado foi divulgado na última segunda-feira (9) no site oficial do Palácio do Planalto.

A premiação consolida a empresa como referência nacional na promoção da integridade, da diversidade e da inclusão na Administração Pública. Itaipu venceu na Categoria C — destinada a parceiros e entes subnacionais com acordo de cooperação firmado com a CEP — com a prática “Jornada para a Estruturação das Diretrizes de Diversidade, Equidade e Inclusão da Itaipu Binacional”, conduzida pelo Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da empresa.

A iniciativa premiada teve como objetivo central aprofundar o conhecimento sobre a realidade institucional da usina, com base em evidências concretas. A proposta buscou compreender o perfil de diversidade da organização, identificar marcadores biopsicossociais e avaliar a percepção dos colaboradores sobre temas sensíveis e estruturantes, como inclusão, segurança psicológica, assédios e discriminações.

Apresentado pela Diretoria Jurídica da Itaipu, o trabalho corresponde à fase diagnóstica da jornada. Essa etapa envolveu análise de normativos internos, entrevistas com a alta liderança e a realização do Censo Itaipu 2025 — iniciativa inédita que ouviu empregados, estagiários, menores aprendizes e trabalhadores terceirizados. A ampliação do público participante, segundo a empresa, fortaleceu a legitimidade do diagnóstico institucional.

Para o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, o reconhecimento vai além da conquista formal. “Esse prêmio simboliza o amadurecimento da ética como política estruturante dentro da Itaipu. Ele reconhece um trabalho que vai além do cumprimento formal de normas, pois se baseia em diagnóstico sério, escuta qualificada e compromisso institucional com a dignidade das pessoas. Trata-se de um passo decisivo para transformar evidências em políticas efetivas, fortalecendo a confiança, a integridade e a legitimidade da atuação pública. Além disso, o momento não poderia ser mais propício, ao dialogar com a campanha recentemente lançada pelo Governo do Brasil de enfrentamento ao feminicídio, reafirmando o posicionamento inequívoco da Itaipu no combate a todas as formas de violência, discriminação e violação de direitos. Importante que todos saibam que essa política aqui na Itaipu é pra valer, é definitiva e levada a sério. Tolerância zero para violação a direitos fundamentais”, afirma.

Ainda segundo Delazari, a conquista reafirma o papel da empresa como referência em governança ética, diversidade e inclusão, contribuindo para o fortalecimento das instituições públicas e para a construção de ambientes organizacionais mais justos, seguros e democráticos.

A coordenadora suplente do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão da Itaipu, Victoria Pedro Correa, destacou a importância do diagnóstico para orientar as ações da companhia. “Desde a instituição do Comitê, em 2023, temos buscado promover reflexões e ações de sensibilização sobre as temáticas de Diversidade, Equidade e Inclusão. Instituímos, em parceria com o RH, uma trilha de formação que chega a todos os empregados e empregadas, com cuidado especial ao corpo gerencial, para contribuir no sentido de que Itaipu seja um ambiente que não apenas respeite as diferenças, mas as valorize e reconheça o quão importante são os diferentes olhares e vivências para a construção de uma sociedade mais igualitária e harmoniosa”, conta.

Ela também detalhou o processo de implantação da prática vencedora. “A construção desse trabalho tem sido realizada com muito cuidado e por isso buscamos levar em conta a compreensão de quem são e como se sentem os empregados, terceirizados, estagiários e jovens aprendizes da empresa. Realizar o diagnóstico era uma preocupação nossa para entender o cenário e conhecer um pouco mais daqueles que constroem Itaipu no dia a dia. O Censo foi um grande aliado para aproximar as pessoas do Comitê e seus resultados têm sido fundamentais para trabalharmos com mais segurança”, finaliza.

Ao todo, o 11º Concurso de Boas Práticas contou com a participação de 32 comissões de ética de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, que inscreveram 39 iniciativas. A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer durante o 26º Seminário Ética na Gestão, em maio, em Brasília, reunindo representantes de instituições públicas de todo o país que se destacaram na promoção da ética e da integridade na gestão pública.