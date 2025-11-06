Itaipu promove encontro para fortalecer segurança cibernética no setor elétrico

247 - A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec sediaram, de 5 a 7 de novembro, o 4º Encontro Técnico de Segurança Cibernética, que reuniu cerca de 30 empresas do setor elétrico para discutir estratégias, compartilhar experiências e realizar simulações práticas sobre o tema. O evento foi promovido em parceria com a Abrage (Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica) e a Abrate (Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica). As informações são da Itaipu Binacional.

O fórum teve como objetivo destacar a importância da cibersegurança como uma questão não apenas técnica, mas de governança e cooperação entre instituições. “Estamos criando e fortalecendo uma comunidade na Itaipu e no Itaipu Parquetec, reunindo representantes interessados pelo mesmo tema”, afirmou o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, que representou o diretor-geral brasileiro, Enio Verri. “Temos investido muito na capacitação e cultura dos nossos empregados no tema da segurança cibernética.”

Em colaboração com o Itaipu Parquetec, a hidrelétrica vem ampliando suas iniciativas em formação, pesquisa aplicada e inovação tecnológica. Para o diretor técnico executivo da Itaipu, Renato Sacramento, o tema é central para o futuro da empresa. “Torna-se ainda mais relevante em um momento em que a Usina passa por um grande processo de atualização tecnológica, que aumentará o grau de digitalização dos seus sistemas de supervisão, controle e proteção.”

Com a presença de cerca de 120 participantes, o encontro incluiu atividades práticas com simulações de incidentes e técnicas de resposta a ataques cibernéticos. “Nesta edição, reforçamos o caráter prático e colaborativo da programação, oferecendo aos participantes a oportunidade de vivenciar situações reais e desenvolver respostas estratégicas a incidentes. É uma forma de transformar conhecimento em ação”, destacou o diretor de Tecnologias do Itaipu Parquetec, Alexandre Leite. Ele acrescentou que “o que tratamos aqui é de segurança energética, de soberania nacional”.

Representando a diretoria da Abrage, o assessor técnico José Filgueiras avaliou que o encontro reflete o amadurecimento do setor frente à transformação digital. “Esse encontro cria um espaço de diálogo aberto, em que são compartilhados aprendizados e experiências em prol da segurança do sistema elétrico brasileiro. A continuidade e a confiabilidade do fornecimento de energia dependem diretamente da integridade dos sistemas digitais que sustentam as nossas operações”, afirmou.

Para o diretor técnico da Abrate, Geraldo Pontelo, a cibersegurança também se relaciona com a resiliência das infraestruturas críticas diante das mudanças climáticas. “Esse encontro é um investimento essencial para proteger infraestruturas críticas, garantir a qualidade da prestação do serviço público e da vida da população”, disse.

Durante os três dias de evento, foram realizados diversos painéis técnicos. Entre as apresentações, destacam-se a de Jacson Querubin, da Divisão de Suporte Técnico da Superintendência de Informática da Itaipu, sobre os “Desafios para a criação de um Centro de Análise e Compartilhamento de Informações (Isac) para o setor elétrico”, e a de Paulo Benites, da Divisão de Engenharia Eletrônica e de Sistemas de Controle da Itaipu, que apresentou a “Proposta de Teste de Aceitação de Segurança (TAS) para o Plano de Atualização Tecnológica (PAT)”.