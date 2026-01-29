Itajubá Administração Previdenciária assume previdência da Pfizer e atinge R$ 16,5 bilhões em ativos

247 - A Itajubá Administração Previdenciária (IAP) concluiu a incorporação da gestão do plano de previdência complementar dos colaboradores da Pfizer Brasil, operação que elevou o volume de ativos administrados pela companhia para mais de R$ 16,5 bilhões. A movimentação fortalece a posição da administradora no segmento de previdência complementar e amplia de forma significativa sua escala operacional.

Com a integração do fundo Pfizer Prev, a IAP passa a administrar recursos de aproximadamente 110 mil participantes, distribuídos em cerca de 50 planos de previdência, ligados a 80 empresas patrocinadoras. Desse total, mais de 75% são multinacionais, o que reforça o perfil internacional da base de clientes da administradora.

A incorporação está alinhada à estratégia de crescimento da companhia, que prioriza qualidade, inovação, eficiência operacional e diversificação do portfólio de soluções previdenciárias. Em nota, o sócio e CEO da IAP, Roberto Chateaubriand, destacou as metas de médio e longo prazo da empresa: “Nossa meta é alcançar R$ 50 bilhões em ativos administrados nos próximos cinco anos, consolidando a companhia como um dos principais administradores de previdência privada do País”.

O processo envolveu a migração do Pfizer Prev para o Itajubá Fundo Multipatrocinado (IFM), um dos fundos de pensão sob gestão da IAP. A transferência foi concluída sem impactos para os 1.750 participantes do plano nem para a patrocinadora, após um período de cerca de três anos dedicado a avaliações técnicas e regulatórias.

Durante esse período, foram conduzidas análises jurídicas, atuariais, de governança e de investimentos, em conformidade com os procedimentos exigidos pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Segundo a administradora, esse processo garantiu segurança, continuidade dos benefícios e estabilidade ao plano.

De acordo com o sócio-diretor da IAP, Carlos Tejeda, a integração tem como foco fortalecer o Pfizer Prev, criado em 1999, por meio de uma estrutura especializada. “O nosso objetivo é fortalecer o Pfizer Prev, que já existe desde 1999, com suporte técnico e tecnológico especializados, incluindo administração de contas, pagamentos dos benefícios, emissão de relatórios e acompanhamento periódico por profissionais dedicados”, afirmou.

Tejeda acrescentou que os participantes passarão a contar com melhorias nos serviços e nos sistemas. “Para os participantes, serão disponibilizados canais exclusivos de atendimento, sistemas aprimorados e novas funcionalidades voltadas à gestão previdenciária”, disse.

Com a incorporação do fundo da Pfizer, a Itajubá Administração Previdenciária amplia sua presença no mercado de previdência complementar fechada e reforça sua estratégia de crescimento sustentado no setor.