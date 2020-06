Ivan Valente destaca que Queiroz tem o mesmo advogado que miliciano Adriano: "a história se fecha"

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) lembrou que o advogado Paulo Emílio Catta Preta, que assumiu a defesa do ex-policial Fabrício Queiroz, preso nesta quinta-feira (18), foi advogado de Adriano da Nóbrega, miliciano morto no início do ano ligado ao gabinete de Flávio. O ex-PM era amigo de Queiroz, com quem atuou no início dos anos 2000.

"Paulo Emílio Catta Preta, que advogou para o miliciano Adriano Nóbrega, é o mesmo que defende agora o Queiroz. Adriano, cuja morte levanta suspeita de queima de arquivo, teve mãe e esposa lotadas no gabinete de Flávio. As duas estavam no esquema de Queiroz. A história se fecha", afirmou o parlamentar em suas redes sociais.

O advogado afirmou que foi contactado pela família de Queiroz "há dez, 15 dias", para atuar no caso. Ele diz ter conversado apenas uma vez com o ex-assessor de Flávio. "Não sabia onde ele estava", disse.

