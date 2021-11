Ivan Valente pede investigação sobre compra de votos de Bolsonaro para eleição de Lira

Deputado do PSOL pede apuração sobre possíveis crimes de responsabilidade e improbidade administrativa que teriam sido cometidos por Arthur Lira e pelo ministro Luiz Eduardo Ramos edit

Revista Fórum - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou uma representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, neste sábado (20). A ação foi movida diante das revelações feitas pelo deputado ex-bolsonarista Delegado Waldir (PSL-GO) de que o governo de Jair Bolsonaro teria comprado votos para a eleição de Lira.

Waldir, que já foi fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, listou cifras e disse em entrevista a Guilherme Mazieiro, do The Intercept Brasil, que o governo pagou R$ 10 milhões em emendas por deputado para a eleição do presidente da Câmara, Arthura Lira (PP-AL), e R$ 20 milhões por voto para aprovar a Reforma da Previdência.

Para Ivan Valente, a denúncia de Waldir é “gravíssima” e deve ser apurada pela PGR. “Usar o orçamento público, de forma não transparente, para comprar o parlamento coloca em xeque a independência entre poderes, subverte a democracia, corrompe e fideliza parlamentares e quebra a isonomia”, afirmou.

“É um verdadeiro absurdo que o Governo, em conluio com o centrão, articule o sequestro do orçamento da União em prol de seus interesses que se resumem em evitar Impeachment e atacar os direitos dos “de baixo” em prol do lucro dos ‘de cima'”, completou.

