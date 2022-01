'Já temos o caminho', diz Gleisi sobre revogação de privatizações na Argentina e da queda da reforma trabalhista na Espanha

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais para destacar a importância da soberania nacional e da geração de empregos. No Twitter, a parlamentar ressaltou que a Argentina revogou as privatizações no setor de energia e que a Espanha derrubou a reforma trabalhista que suprimiu direitos e não gerou empregos.

“Notícias alvissareiras desse período: Argentina revoga privatização de empresas de energia e Espanha reforma trabalhista que retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho”, postou Gleisi no Twitter.

Confira a postagem de Gleisi Hoffman sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Notícias alvissareiras desse período: Argentina revoga privatização de empresas de energia e Espanha reforma trabalhista q retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo p/ a brasileira e ambas ñ criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 3, 2022





PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE