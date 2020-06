Jair Bolsonaro decide intensificar sua polarização com o PT

As manifestações antifascistas do último domingo e a intensificação dos entendimentos entre forças políticas progressistas e de centro para formar uma frente ampla democrática de oposição a Bolsonaro, levam o inquilino do Planalto a maior isolamento político e a elaborar novas estratégias para se manter no poder. Uma delas é a intensificação da polarização com o PT edit

247 - A luta popular e a articulação política entre as forças progressistas e o centro para formar a frente ampla democrática provocaram reações no Palácio do Planalto.

Jair Bolsonaro definiu a estratégia política de polarizar com o PT e tentar evitar que nomes de legendas de centro ganhem capilaridade eleitoral.

Reportagem dos jornalistas Gustavo Uribe, Julia Chaib e Ricardo Della Coletta na Folha de S.Paulo informa que em conversas de bastidores nesta segunda-feira como aliados próximos, Bolsonaro avaliou que as manifestações reforçaram a ideia de formação de uma frente ampla contra o governo.

Apesar de a maior parte dos partidos progressistas não terem encorajado a participação nas manifestações, devido aos cuidados necessários para se proteger da Covid-19, a formação da frente ampla foi um dos assuntos que gerou adesões nas redes sociais no último domingo. O núcleo digital do Palácio do Planalto identificou que a defesa de uma frente contra o governo ganhou impulso nas nas redes durante as manifestações democráticas de oposição a Bolsonaro.

Para evitar que a ideia ganhe força nas próximas semanas, diante de novos protestos sendo articulados por entidades civis, Bolsonaro pretende reforçar a polarização com o PT, redobrando os ataques ao partido, e ignorar críticas de lideranças de centro.

Bolsonaro vai reforçar as críticas aos protestos contra o governo e vai tentar vinculá-los à violência e à baderna.

Em conversa com um grupo de apoiadores nesta segunda-feira, Bolsonaro classificou as manifestações como "o grande problema do momento" e disse que "estão começando a colocar as mangas de fora".

