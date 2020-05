'Jair Bolsonaro despreza vidas. Ele prefere fazer comícios, andar de jet ski e treinar tiros', afirma João Doria

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), disse que o presidente Jair Bolsonaro deveria sair da "bolha de ódio" e acordar para a realidade. Em uma nota divulgada nesta quinta (14), ele afirma que o presidente perdeu mais uma chance de "defender a saúde e a vida dos brasileiros".

Foi uma resposta a Jair Bolsonaro, que em uma videoconferência conclamou um grupo de empresários de peso a pressionar governadores pela reabertura do comércio. BOlsonaro falou em "guerra" e que o setor empresarial precisa "jogar pesado" com os chefes de governo nos estados, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Bolsonaro apontou o dedo para João Doria: "Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, decidindo o futuro da economia do Brasil", afirmou, mostrando polarização com o titular do Bandeirantes, seu adversário político. "Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra", disse.

Leia a íntegra da resposta nota de Doria em resposta a Bolsonaro:

“Hoje, mais uma vez, o presidente da República perde a chance de defender a saúde e a vida dos brasileiros. São Paulo está lutando para proteger vidas.

O presidente Jair Bolsonaro despreza vidas. Ele prefere fazer comícios, andar de jet ski, treinar tiros e fazer churrasco. Enquanto isso, milhares de brasileiros estão morrendo todos os dias.

Acorde para a realidade presidente Bolsonaro. Saia da bolha de ódio e comece a ser um líder. Se for capaz.”

