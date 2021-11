Jair Bolsonaro manda Apex criar vaga para abrigar seu médico pessoal em Miami

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro está abrindo uma vaga no escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) em Miami, nos Estados Unidos, para acomodar seu médico pessoal, o cardiologista Ricardo Camarinha. Atualmente, Camarinha atua como assessor especial do ex-capitão e pretende se mudar para Miami por razões familiares. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a negociação para a concessão rápida de um visto está sendo feita diretamente na Embaixada dos EUA em Brasília.

O pedido para que a Apex criasse uma vaga para abrigar o profissional foi feito diretamente por Bolsonaro para o chefe do escritório da agência em Miami, o general da reserva Mauro César Lourena Cid. O militar é considerado um dos colegas mais próximos do chefe do Executivo, tendo se formado com ele na turma de 1977 da Academia das Agulhas Negras. Ele está na chefia da Apex em Miami desde meados de 2019.

Ainda conforme a reportagem, não há posto para médicos ou para atividades relacionadas à medicina no escritório da Apex nos EUA. Em 22 de setembro, porém, a ordem para que uma vaga fosse criada teria sido reforçada já que se tratava de um pedido pessoal do próprio Bolsonaro. “A operação toda foi coberta por sigilo. Não há emails com as ordens de Cid: todas foram passadas por telefone ou pessoalmente”, ressalta a reportagem.

