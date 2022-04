Jair Renan Bolsonaro diz à PF que "usaram seu nome para ganhos pessoais"

Apoie o 247

ICL

247 - Em depoimento à Polícia Federal, Jair Renan Bolsonaro afirmou que outras pessoas "usaram seu nome para ganhos pessoais", informa O Globo.

O filho Zero Quatro do presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposto tráfico de influência e nega ter atuado para abrir as portas do governo para empresários.

Ao longo de quatro horas de depoimento, Renan Bolsonaro contou que decidiu abrir um escritório em um camarote no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para gravar vídeos que seriam divulgados nas redes sociais. Segundo o filho Zero Quatro de Bolsonaro, o seu personal trainer Allan Lucena seria responsável pela captação de patrocinadores. "Quem resolvia tudo era Allan", afirmou. Procurado, o educador físico não quis comentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em setembro de 2020, Jair Renan viajou para o Espírito Santo para se reunir com empresários interessados em fazer negócios com o governo federal. O encontro tinha como objetivo apresentar ao filho do ocupante do Palácio do Planalto um protótipo para construção de casas populares de pedra de granito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos parceiros do projeto disse que “o seu pai vai certamente aprovar e vai agradecer por essa iniciativa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, Jair Bolsonaro disse que não quer se envolver no inquérito da Polícia Federal em que seu filho Zero Quatro é investigado por tráfico de influência. Ele orientou seu filho a seguir à risca as orientações do advogado Fred Wassef, que também advoga para Jair e Flávio Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE